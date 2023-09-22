Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов в интервью сетевому изданию«Евро-Футбол.Ру» вспомнил о своей карьере в Италии.

- Вы стали одним из первых игроков, которые покинули Россию и отправились в топ-чемпионат. Что творилось у вас в голове, когда в клуб пришло предложение от «Фоджи»?

- Мной интересовались несколько клубов. Италия была сильнейшей лигой мира: огромная конкуренция и звёзды мирового масштаба. Изначально с языком было сложно, но через пару месяцев я уже стал говорить. Мне итальянский даётся лучше, чем английский. Нас поражало отношение болельщиков к футболу, на стадион ходили целыми семьями. В Италии здорово к нам относились, боготворили нас.

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