Ивич: «Я чувствую себя в России спокойно и уверенно»

Главный «Краснодара» Владимир Ивич поделился впечатлениями от жизни в России.

Напомним, Ивич возглавил «Краснодар» в январе текущего года, сменив на этом посту Александра Сторожука. По словам сербского специалиста, в России он чувствует себя спокойно и уверенно, однако скучает по семье, которая живёт в Греции.

«Никакого давления на меня не оказывается. Никаких проблем у меня не было и нет. В России сейчас много тренеров и футболистов из самых разных стран. Лично я чувствую себя здесь спокойно и уверенно», — приводит слова Ивича «Спорт-Экспресс».

После восьми туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 18 очков. Свой следующий матч «быки» проведут 24 сентября против «Урала». Начало — в 19:00 по московскому времени.