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Колыванов: «Мне сложно видеть, как женщины на поле получают травмы» эксклюзив

22 Сентября 2023 • 10:55 Комментировать

Наставник ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов в интервью сетевому изданию«Евро-Футбол.Ру» высказался о женском футболе.

«Мне сложно видеть, как женщины на поле получают травмы, а потом лежат и плачут. Ужас какой-то! Иногда надо вовремя убрать ногу, чтобы не получить повреждение, но порой они не успевают это сделать», - рассказал специалист.

«Приехали две чёрные «Волги» и в приказном порядке отправили меня в «Динамо»: Откровенный Колыванов – об уходе из «Спартака», Тюкавине и свидании в пельменной

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Евро-Футбол.Ру,
Текстильщик Игорь Колыванов
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