Наставник ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов в интервью сетевому изданию«Евро-Футбол.Ру» высказался о женском футболе.

«Мне сложно видеть, как женщины на поле получают травмы, а потом лежат и плачут. Ужас какой-то! Иногда надо вовремя убрать ногу, чтобы не получить повреждение, но порой они не успевают это сделать», - рассказал специалист.

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