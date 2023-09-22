Экс-игрок московского «Динамо» Игорь Колыванов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о нападающем столичного «Локомотива» Артёме Дзюбе.
«В системе игры с быстрыми крайними полузащитниками он силён. Дзюба - матёрый и мастеровитый игрок, который много что повидал. Артём тактически играет правильно, в нужный момент может подставить ногу и забить», - высказался специалист.
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