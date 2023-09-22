Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о форварде «бело-голубых» Константине Тюкавине, сравнив его с легендарным Гердом Мюллером.

- Что можете сказать о Тюкавине как о форварде?

- Он яркий футболист, который неплохо бьёт с двух ног. В чём-то похож на Герда Мюллера. Тюкавин умеет забивать, от него всегда что-то ждёшь. Я понимаю, что он может вырасти в большого мастера, который будет забивать и помогать московскому «Динамо».

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