Филимонов не смог выделить основного вратаря в «Спартаке»

Экс-голкипер московского «Спартака» Александр Филимонов поделился мнением о нынешних вратарях «народной команды».

«Кто из вратарей «Спартака» номер один? Сейчас такого нет. Все играют нестабильно, у всех есть ошибки. Возможно, это зависит от тренера, поскольку он их часто меняет по своим виденьям», - передает слова Филимонова «Спорт-Экспресс».

По итогам восьми туров чемпионата России спартаковцы набрали 13 баллов и занимают шестое место в турнирной таблице. В грядущий уик-энд «народная команда» проведет встречу против другого московского клуба – «Динамо».