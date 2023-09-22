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Филимонов высказался о работе Абаскаля в «Спартаке»

22 Сентября 2023 • 09:52 Комментировать

Бывший голкипер столичного «Спартака» Александр Филимонов поделился мнением о работе главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Не знаю, какие задачи стоят перед Абаскалем. Если руководство устраивает, значит, он будет работать. Но с такой игрой, повторюсь, чемпионства у «Спартака» не будет», - передает слова Филимонова «Спорт-Экспресс».

«Красно-белые» с 13 набранными баллами занимают шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Подопечные Абаскаля уступают лидирующему «Краснодару» пять очков.

В ближайшем матче «Спартак» на домашнем стадионе встретится с «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Филимонов Гильермо Абаскаль
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