Ивич рассказал, за счёт чего «Краснодару» удаётся лидировать в РПЛ

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о текущем лидерстве своей команды в чемпионате России.

По словам сербского специалиста, такого результата «быкам» удалось достичь благодаря упорной работе. Также Ивич отметил, что теперь соперники будут настраиваться на «Краснодар» по-особенному.

«Мы занимаем своё место, потому что упорно работаем. Потому что игроки полностью отдаются на тренировках последние два месяца с самого первого дня. Нужно работать ещё лучше, чем в прошлом», — приводит слова Ивича «Спорт-Экспресс».

Свой следующий матч «Краснодар» проведёт 24 сентября против «Урала». Начало — в 19:00 по московскому времени.