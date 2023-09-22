Филимонов оценил шансы «Спартака» на чемпионство

Экс-голкипер сборной России и московского «Спартака» Александр Филимонов поделился мнением об игре «народной команды» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Пока результаты команды не впечатляют. Движение команды в турнирной таблице не говорит о том, что «Спартак» будет бороться за чемпионство», - передает слова Александра «Спорт-Экспресс».

После восьми туров Российской премьер-лиги спартаковцы набрали 13 баллов и занимают шестое место в турнирной таблице. Москвичи отстают от лидирующего «Краснодара» на пять очков.

В следующем матче «Спартак» на домашнем стадионе сыграет против «Динамо».