Ивич: «Сперцян - серьёзный игрок для своего возраста, у него высокий IQ»

Наставник «Краснодара» Владимир Ивич высказался о лидере команды Эдуарде Сперцяне.

«Он качественно пасует, хорошо двигается, бьет издалека. Сперцян серьезный парень для своего возраста, у него высокий IQ. Если у вас нет высокого IQ, вы не можете быть футболистом топ-уровня», - рассказал специалист в интервью корреспонденту «Спорт-Экспресса».

Эдуард – воспитанник футбольной академии краснодарского клуба. С 2018 года полузащитник начал выступать за первую команду «быков».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Сперцян провел восемь поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей.