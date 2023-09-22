«Зенит» сыграет товарищеский матч с «Кайратом»

Петербургский «Зенит» запланировал товарищескую встречу с «Кайратом», об этом информирует пресс-служба «сине-бело-голубых».

Контрольный поединок между командами состоится в Казахстане 14 октября. Ранее клубы дважды проводили спарринги. Питерцы оба раза оказались сильнее соперника – 1:0 и 3:1.

После восьми сыгранных туров чемпионата России подопечные Сергея Семака набрали 17 очков и занимают второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет один балл.

Ближайший матч петербургский коллектив проведет против московского «Локомотива» 24 сентября.