Тренер «Краснодара» Ивич назвал лучших вратарей России

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич назвал двух лучших вратарей России.

По мнению сербского специалиста, лучшими голкиперами страны являются игроки «Краснодара» — Матвей Сафонов и Станислав Агкацев.

«Я его (Сафонова) тренер. Конечно, я буду считать его вместе с Агкацевым лучшими вратарями в России. Может, я не слишком объективен, но, мне кажется, это вполне реалистичная точка зрения», — цитирует Ивича «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 24-летний Сафонов провёл за «Краснодар» восемь матчей, а 21-летний Агкацев — четыре. После восьми туров РПЛ «быки» занимают первое место в турнирной таблице, набрав 18 очков.