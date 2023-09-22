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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гайич: «ЦСКА нужно немного времени»

22 Сентября 2023 • 08:30 Комментировать

Защитник московского ЦСКА Милан Гайич высказался об игре своей команды в нынешнем сезоне.

«Надеюсь, нам помогут наши новички. Им нужно время, чтобы адаптироваться. Думаю, все получится. Просто нужно немного времени ЦСКА. Надеюсь, в ближайшем матче порадуем болельщиков победой», - передают слова защитника «Известия».

Ближайший поединок подопечные Владимира Федотова проведут против «Ростова» на выезде. Матч состоится в воскресенье, 24 сентября, начало запланировано в 19:00 по московскому времени.

После восьми туров чемпионата России ЦСКА набрал 12 баллов и располагается на седьмой позиции в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Гайич
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