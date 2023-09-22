Алжирский полузащитник Софьян Ханни, известный в Российской премьер-лиге по выступлениям за московский «Спартак», сменил команду в чемпионате Катара. 32-летний хавбек заключил контракт с «Аль-Хором», об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Срок действия соглашения между сторонами не разглашается. Напомним, что за «красно-белых» Ханни играл с января 2018 по июль 2019 года.

В минувшем сезоне Софьян выступал за «Аль-Ахли». Полузащитник принял участие в 18 поединках чемпионата Катара, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей.