Кечинов: «Зенит» идёт по своему чемпионскому графику»

Экс-футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге.

«Для меня пока существует только один фаворит - это «Зенит». Команда на старте немного побуксовала, но сейчас набрала хороший ход. Клуб идет по своему чемпионскому графику», - передает Betonmobile.ru слова эксперта.

По итогам восьми туров чемпионата России «сине-бело-голубые» набрали 17 баллов и располагаются на второй позиции в турнирной таблице РПЛ.

Следующий матч в Премьер-лиге подопечные Сергея Семака проведу на домашнем поле против столичного «Локомотива». Игра состоится в воскресенье, 24 сентября.