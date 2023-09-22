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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Матч ТВ» не покажет матч «Зенит» - «Локомотив» 24 сентября, в воскресенье

22 Сентября 2023 • 11:12 Комментировать

В воскресенье, 24 сентября 2023 года, в чемпионате России по футболу состоятся четыре матча девятого тура.

В первом поединке силами должны будут помериться футболисты «Пари НН» и «Оренбурга». Во втором матче сразятся «Зенит» и московский «Локомотив». Замыкают игровой день сразу две встречи, которые начнутся в 19:00 по московскому времени. В одной из пар «Ростов» примет у себя дома московский ЦСКА, а в другой – «Краснодар» сыграет с «Уралом».

По федеральному общедоступному каналу «Матч ТВ» покажут только матч «Краснодар» - «Урал».

На нашем сайте пройдут трансляции всех матчей РПЛ, назначенных в этот игровой день.


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