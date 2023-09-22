Глебов рассказал, как отреагировал на трансфер Медины в «Спартак»

Хавбек московского ЦСКА Кирилл Глебов поведал о том, как отреагировал на переход полузащитника Хесуса Медины в другой столичный клуб – «Спартак».

«Я не сильно много времени с ним провел. Для меня это обычная история. В футболе всегда происходят трансферы. Случился такой трансфер - пусть будет такой», - передают «Известия» слова футболиста.

Напомним, что Медина перебрался из «армейского» клуба в стан «красно-белых» минувшим летом. 26-летний парагвайский полузащитник заключил с ЦСКА долгосрочный контракт, рассчитанный до середины 2026 года.

В текущем сезоне РПЛ Хесус сыграл шесть матчей и отметился одним забитым мячом.