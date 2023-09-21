​Черчесов привёл в пример Месси, говоря о Дзюбе

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об Артёме Дзюбе. Вспоминая успешный домашний чемпионат мира - 2018, Черчесов сказал, что Дзюба хорошо провёл год перед турниром. По словам тренера, форвард перезапустил карьеру благодаря самому себе.

Черчесов подчеркнул то, что нынешний «Локомотив» зависит от Дзюбы, как в своё время от него зависела сборная России.

«Сейчас видим в «Локомотиве», что такое Дзюба, когда он есть на поле, и когда его нет. Так и в сборной. Так бывает! Сборная зависела от него. Наверное, «Майами» сейчас зависит от Месси. Нет такого, чтобы какой‑то клуб или сборная не зависели от игроков», - цитирует Черчесова «Матч ТВ».

За «Локомотив» Артём Дзюба играет с февраля 2023 года. Ближайший матч команда проведёт 24 сентября – против «Зенита».