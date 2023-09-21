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Терехов летом мог оказаться в ЦСКА

21 Сентября 2023 • 22:01 Комментировать

Защитник «Химок» Сергей Терехов рассказал, что летом мог перейти в московский ЦСКА.

Экс-игрок сборной России отметил, что в нём был лично заинтересован главный тренер столичного клуба Владимир Федотов.

«Но ЦСКА — большой клуб, там решают другие люди. Возможно, из‑за этого в итоге не получилось», - приводит слова Терехова «Матч ТВ».

Напомним, что 33-летний футболист пополнил ряды подмосковной команды в летнее трансферное окно на правах свободного агента, заключив соглашение до 30 июня 2025 года.

В текущем сезоне Первой лиги Терехов принял участие в пяти играх, но не смог отметиться результативными действиями. 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Химки Сергей Терехов
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