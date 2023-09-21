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​«Ты этим заниматься не будешь»: Черчесов запретил бы Дзюбе медийную активность

21 Сентября 2023 • 21:55 Комментировать

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов высказался на тему медийной активности нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы. Как известно, футболист является ведущим программы «Ну так нельзя», да и вообще часто появляется в разных шоу.

По словам Черчесова, если бы он был тренером Дзюбы, то запретил бы такую активность и призвал бы футболиста сосредоточиться на работе. Специалист отметил, что нынешний уровень медийной активности Дзюбы является, по сути, второй работой, которой, на его взгляд, лучше заниматься после завершения карьеры.

«Если нас Артём слышит: «Дай Бог буду тебя тренировать, этим ты заниматься не будешь! Всё!» - цитирует Черчесова «Матч ТВ».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Станислав Черчесов Артём Дзюба
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