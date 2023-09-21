​Дюков отреагировал на слова президента УЕФА о возвращении России

Александер Чеферин, который занимает должность президента УЕФА, на днях дал комментарий по поводу того, когда российские клубы и сборные вернутся в европейские турниры. О цитате Чеферина высказался президент Российского футбольного союза – Александр Дюков.

«Мы руководствуемся только тем, что говорим и слышим напрямую – что говорит УЕФА РФС, и что говорим УЕФА мы. При всём уважении к журналистам, я не доверяю тому, что иногда вижу в СМИ. Особенно если речь идёт о тех СМИ, которые я не знаю», - сказал Дюков журналистам.

Напомним, что санкции со стороны УЕФА в отношении российского футбола были наложены в последний день февраля 2022 года.