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В РФС ожидают назначения Карасёва на матч под эгидой УЕФА

21 Сентября 2023 • 21:28 Комментировать

Александр Дюков, который возглавляет Российский футбольный союз, оценил перспективы арбитра Сергея Карасёва в международном футболе.

Напомним, что в начале осени Сергей Карасёв поучаствовал в судейском сборе УЕФА. Это было важное событие, ведь после внедрения санкций в отношении России Карасёв не получал назначений на международные матчи.

«Приглашение на сбор УЕФА говорит, что ему доверяют, что он в обойме, и что его рассматривают на ближайшие матчи турниров под эгидой УЕФА», - сказал Дюков журналистам.

Отметим, что в 2021 году Сергей Карасёв работал на матче за суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом».

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Александр Дюков УЕФА Сергей Карасёв
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