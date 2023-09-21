Главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал об отношении к Fan ID.

- Раз уж заговорили про посещаемость. Что думаете о Fan ID?

- В первую очередь речь идёт о безопасности, но многие не хотят оформлять карту болельщика. Наверное, её не так сложно сделать. На футбол у нас ходят в основном взрослые мужчины и молодёжь, которая часто не столько смотрит на сам футбол, сколько фотографируется. Думаю, через два-три года все привыкнут к Fan ID, сделают себе эту карточку и всё.

Полное интервью Игоря Колыванова выйдет на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» завтра, 22 сентября, в 10:00 по московскому времени.