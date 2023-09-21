Петржела: «В этом сезоне «Зениту» будет чуть сложнее выиграть чемпионат»

Экс-рулевой санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился комментарием о летних трансферах «сине-бело-голубых».

«Наверное, в этом сезоне «Зениту» будет чуть сложнее выиграть чемпионат. Нельзя сказать, что их состав стал сильнее. «Зенит» не нашел замену Малкому — это может стать главной проблемой на пути к чемпионству», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги подопечные Сергея Семака набрали 17 очков в восьми матчах и занимают второе место.

24 сентября «Зенит» примет «Локомотив» в рамках девятого тура РПЛ. Начало игры запланировано на 16:30 по мск.