Дьяков — о конфликте Дзюбы с журналистом: «Игрок должен держать свои эмоции»

Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков прокомментировал инцидент между журналистом и нападающим «Локомотива» Артёмом Дзюбой.

«Тут нельзя занимать чью-то сторону: или журналист плохой, или Дзюба. Но все равно игрок должен держать свои эмоции и не поддаваться на возможные провокации», — приводит слова Дьякова Vprognoze.

При этом эксперт считает, что журналист, задающий вопрос, должен понимать эмоции футболиста, который только что проиграл со своей командой, поэтому нужно думать, какой вопрос ты задаешь.

В текущем сезоне 35-летний Дзюба провел 8 матчей во всех турнирах, забил два гола и стал автором двух ассистов.