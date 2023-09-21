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Дьяков — о конфликте Дзюбы с журналистом: «Игрок должен держать свои эмоции»

21 Сентября 2023 • 19:36 Комментировать
Зенит
...
Локомотив Москва
24.09 16:30

Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков прокомментировал инцидент между журналистом и нападающим «Локомотива» Артёмом Дзюбой.

«Тут нельзя занимать чью-то сторону: или журналист плохой, или Дзюба. Но все равно игрок должен держать свои эмоции и не поддаваться на возможные провокации», — приводит слова Дьякова Vprognoze.

При этом эксперт считает, что журналист, задающий вопрос, должен понимать эмоции футболиста, который только что проиграл со своей командой, поэтому нужно думать, какой вопрос ты задаешь.

В текущем сезоне 35-летний Дзюба провел 8 матчей во всех турнирах, забил два гола и стал автором двух ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Виталий Дьяков
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