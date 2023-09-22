Глушаков перешёл в «Спартак», Бакаев уехал в ОАЭ, а Хендрикс – в Австралию: главные трансферы недели

Главные трансферные новости прошедшей недели

Вы думали, что трансферное окно закрылось и ничего более не произойдёт? Честно говоря, мы тоже, но не тут-то было. Игроки, ранее причастные к «Спартаку» вдруг так раздухарились, что заполонили собой новостные ленты. Таковых набралось аж четыре человека. Вот «Евро-футбол.ру» и резюмирует итоги прошедшей недели в мире скаутов и футбольных агентов. Самые интересные новости и свершившиеся переходы/аренды собраны в нашем дайджесте.

Российская премьер-лига

Экзотический переход Бакаева

Самый неожиданный и громкий трансфер, который только мог состояться после закрытия окна. Даже Саудовская Аравия уже прошла дедлайн и никого не могла сманить к себе, но вдруг появились ОАЭ. Да не просто появились, а как громыхнули на российском рынке, забрав себе Зелимхана Бакаева.

Этот сезон экс-игрок «Спартака», принадлежащий до сих пор «Зениту», проведёт на правах аренды в клубе «Аль-Вахда». Сказать, что переход экзотический – ничего не сказать. Впервые российский игрок едет играть в чемпионат ОАЭ. Про серьёзные перспективы говорить не стоит, Зелимхан Бакаев арендован без права выкупа. 27-летний полузащитник этот год отыграет за «Аль-Вахда», а летом вернётся в Санкт-Петербург.

Приключения экс-игроков «Спартака», или Глушаков снова в «Спартаке»

Начнём, конечно же, с Дениса Глушакова. Капитан и символ чемпионского «Спартака» снова будет играть за «Спартак». Но теперь уже не московский, а костромской. Дела у новой команды Дениса Глушакова идут скверно. «Спартак» Кострома находится на последнем месте своей группы Второй лиги. Сам Денис полон оптимизма, после подписания контракта он подчеркнул, что пошёл на большие финансовые уступки и просто хочет играть в футбол. Правда, контракт подписан только до зимнего трансферного окна.

Йоррит Хендрикс, тоже представлявший «Спартак», уехал сильно дальше. 28-летний голландский полузащитник подписал контракт с австралийским клубом «Вестерн Сидней», за него он будет выступать ближайшие два года. Перешёл Хендрикс на правах свободного агента, немецкая «Фортуна» не стала с ним продлевать соглашение.

Ну и завершает трансферную кампанию экс-игроков «Спартака» Александр Зуев. Когда-то его считали одним из главных «красно-белых» талантов, но многочисленные аренды футболиста не раскрыли. Зуев поиграл за «Рубин», «Химки», «Крылья Советов», «Ростов», но нигде так и не закрепился. «Спартак» тоже не видел более перспектив. На правах свободного агента 27-летний Александр перешёл в белградский «ИМТ». Контракт с сербским клубом подписан на один год.

Европейские чемпионаты

«ПСЖ» сбросил балласт

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А вы вообще помните Юлиана Дракслера? Немец был одной из первых звёзд, на которую устроил охоту «ПСЖ». Парижане своего добились, полузащитника купили, а он проиграл конкуренцию и просто забил на футбол. Французские СМИ поговаривали, что Дракслера всё устраивало. Он и в состав пробиваться не хотел, спокойно посиживая на зарплате. Такая картина «ПСЖ» наскучила давно, но скинуть травматичного немца было сложно. Наконец нашлись смельчаки. Катарский «Аль-Ахли» решил быть в тренде и прикупить европейскую звезду, за Юлиана Дракслера отсыпали целых 20 миллионов евро, что кажется дикой переплатой.

Ещё «ПСЖ» избавился от итальянского вратаря. Нет, речь не про Джанлуиджи Доннарумму, которого так хотели задвинуть латиноамериканцы. На правах свободного агента Париж покинул Сальваторе Сиригу, перебравшийся на Лазурный берег. 36-летний итальянский голкипер подписал контракт с «Ниццей» до конца сезона.