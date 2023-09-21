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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смородская не верит в чемпионство «Краснодара»

21 Сентября 2023 • 17:50 Комментировать (1)
Краснодар
...
Урал
24.09 19:00

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о перспективах «Краснодара» в текущем сезоне чемпионата России.

«Если честно, я не думаю, что «Краснодар» станет чемпионом в этом сезоне. Пока у них нет ни сил для этого, ни опыта, но хочется, чтобы они как можно дольше лидировали в чемпионате. Для чемпионства они еще не созрели», — приводит слова Смородской портал «РБ Спорт».

За восемь туров «быки» набрали 18 очков и на данный момент лидируют в чемпионате России. Стоит сказать, что «Краснодар» — единственный клуб РПЛ, который в новом сезоне пока идет без поражений.

В предстоящем матче команда Владимира Ивича сыграет с «Уралом» (24 сентября).

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Ольга Смородская
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КРАСНОДАР УРАЛ
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Комментарии (1)
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andi
21 Сентября 2023 в 18:07
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