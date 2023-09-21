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​Булыкин поделился ожиданиями от матча «Зенита» и «Локомотива»

21 Сентября 2023 • 17:34 Комментировать
Зенит
...
Локомотив Москва
24.09 16:30

В воскресенье матч девятого тура Российской премьер-лиги проведут «Зенит» и «Локомотив». Бывший игрок московской команды Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от этого поединка.

«Конечно, «Зенит» является фаворитом, но «Локомотив» тоже может себя проявить и достойно сыграть. Сложность в том, что питерцы хорошо играют дома, а так как матч в данном случае выездной для москвичей, им придётся несладко», - цитирует Булыкина «RT на русском».

Матч Премьер-лиги между «Зенитом» и «Локомотивом» стартует 24 сентября в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Зенит» занимает в турнирной таблице РПЛ второе место, а «Локомотив» - восьмое.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Дмитрий Булыкин
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ЗЕНИТ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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