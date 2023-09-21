Александр Горшков: «Когда «Зенит» в оптимальном составе, ему сложно что-то противопоставить»

Бывший игрок «Зенита» Александр Горшков ответил на вопрос о перспективах «сине-бело-голубых» в текущем сезоне РПЛ.

«Когда «Зенит» в оптимальном составе, сложно что-то ему противопоставить. Все зависит от того, кто играет. Остальным командам придется непросто, если «Зенит» будет включаться на полную», — приводит слова Горшкова портал «РБ Спорт».

На данный момент подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, сумев набрать 17 очков.

Следующим соперником «Зенита» в матче РПЛ станет «Локомотив». Встреча состоится 24 сентября. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 16:30 по мск.