​Булыкин: Дзюба выйдет на игру с «Зенитом» с реваншистским настроем

В воскресенье вечером в девятом туре чемпионата России пересекутся «Зенит» и «Локомотив». Известный в прошлом российский футболист Дмитрий Булыкин убеждён, что нападающий «железнодорожников» Артём Дзюба с особым настроем выйдет на игру против своей бывшей команды.

«Что бы ни говорил игрок, у него всегда есть реваншистские настроения и мотивы», - сказал Булыкин. Он отметил, что тренеры всегда включают в состав тех футболистов, которые имеют повышенную мотивацию.

«В том числе у Дзюбы будет больше стимула забить «Зениту», чтобы победить», - цитирует Булыкина «RT на русском».

Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» стартует 24 сентября в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции.