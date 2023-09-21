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Воробьёв — о Деограсии: «С адаптацией проблем не было»

21 Сентября 2023 • 17:12 Комментировать
Пари НН
...
Оренбург
24.09 14:00

Форвард «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв поделился мнением о новом главном тренере Давиде Деограсии.

Напомним, ранее испанский специалист сменил на посту наставника «Оренбурга» Иржи Ярошика.

«С адаптацией к Деограсии проблем не было. Амбиции «Оренбурга» в этом сезоне? Мы идем от игры к игре, стараемся выиграть каждый матч, приносить радость нашим болельщикам», — приводит слова Воробьёва «Чемпионат».

В текущем сезоне 25-летний нападающий сыграл в шести матчах с учетом всех турниров и два раза поразил ворота соперников.

«Оренбург» набрал восемь очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Дмитрий Воробьёв Давид Деограсия
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