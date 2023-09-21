Черчесов готов возглавить команду, которая находится в середине таблицы

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о своём будущем.

Специалист отметил, что не сидит у телефона и не ждёт, когда кто-то позвонит ему.

«Сегодня определенная команда может быть на восьмом месте, а если есть потенциал роста и понимание того, что они хотят и как, тогда можно всё что угодно делать, потому что всё делают люди», - Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что последним местом работы 60-летнего специалиста был венгерский «Ференцварош», с которым он прекратил сотрудничество после вылета из квалификации Лиги чемпионов.