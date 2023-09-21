Колосков: В этом сезоне РПЛ борьба за чемпионство будет самая интересная за последние пять лет

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков ответил на вопрос о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

«У «Краснодара» есть шансы на чемпионство, как и у «Зенита», ЦСКА, «Динамо». В этом сезоне чемпион определится в последнем туре. Может, в предпоследнем», — приводит слова Колоскова портал «РБ Спорт».

Как считает функционер, в этом сезоне будет самая интересная борьба за трофей за последние пять лет.

На данный момент лидером чемпионата России является «Краснодар», в копилке которого 18 очков.

Напомним, что санкт-петербургский «Зенит» выиграл все сезоны РПЛ с 2018 года.