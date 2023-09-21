Защитник московского «Локомотива» Евгений Морозов высказался об уходе нападающего Вильсона Изидора в питерский «Зенит».

Морозов отметил, что это личный выбор француза, который по итогу попрощался со всей командой.

«Не знаю всех деталей, поэтому как бы не особо есть дело до этого. Ничего плохого при встрече не скажу. Хороший парень», - приводит слова Морозова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 23-летний футболист пополнил ряды «Зенита» на правах аренды до конца нынешнего сезона. У команды с берегов Невы есть обязательная опция выкупа форварда.

Изидор уже отметился забитым мячом за свою новую команду.