​Слуцкий раскритиковал РФС: «Ни копейки на школу не дали, но 100 тысяч решили забрать»

Известный российский тренер Леонид Слуцкий высказался насчёт штрафа, который он получил. Напомним, что Российский футбольный союз оштрафовал Слуцкого на 100 тысяч рублей за оскорбление в адрес журналиста. Кроме того, экс-тренера «Рубина» условно отстранили от футбола на один год.

Слуцкий указал на тот факт, что РФС не помогает его футбольной школе.

«Российский футбольный союз ни одной копейки никогда не дал на содержание школы, но 100 тысяч решили забрать», - сказал Слуцкий в «Коммент.Шоу».

Отметим, что из «Рубина» Леонид Слуцкий ушёл в ноябре 2022 года. С тех пор в футболе специалист не работал.