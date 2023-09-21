Гойкович: «В этом сезоне «Оренбург» должен занять место выше седьмого»

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович рассказал о задачах команды в нынешнем сезоне.

По словам боснийского футболиста, «Оренбург» рассчитывает занять в РПЛ место выше седьмого. Напомним, что прошлый сезон «Оренбург» завершил именно на седьмой строчке.

«Я изначально говорил, что в этом сезоне РПЛ мы должны занять место выше седьмого. С каждым годом наши результаты должны улучшаться, потому что команда уже сыграна, все друг друга знают», — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».

После восьми туров РПЛ «Оренбург» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав восемь очков. Свой следующий матч южноуральская команда проведёт 24 сентября против «Пари НН». Начало — в 14:00 по московскому времени.