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Гойкович: «В этом сезоне «Оренбург» должен занять место выше седьмого»

21 Сентября 2023 • 15:47 Комментировать
Пари НН
...
Оренбург
24.09 14:00

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович рассказал о задачах команды в нынешнем сезоне.

По словам боснийского футболиста, «Оренбург» рассчитывает занять в РПЛ место выше седьмого. Напомним, что прошлый сезон «Оренбург» завершил именно на седьмой строчке. 

«Я изначально говорил, что в этом сезоне РПЛ мы должны занять место выше седьмого. С каждым годом наши результаты должны улучшаться, потому что команда уже сыграна, все друг друга знают», — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».

После восьми туров РПЛ «Оренбург» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав восемь очков. Свой следующий матч южноуральская команда проведёт 24 сентября против «Пари НН». Начало — в 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Ренато Гойкович
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