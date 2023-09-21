Агент рассказал, когда нападающий «Сочи» Джорджевич вернётся на поле

Игорь Глушевич, агент нападающего «Сочи» Луки Джорджевича, рассказал о состоянии своего клиента.

Напомним, 29-летний черногорец получил травму в матче пятого тура РПЛ против «Ростова» (4:0).

«Лука Джорджевич продолжает восстанавливаться от небольшого растяжения. Он должен вернуться к тренировкам и играм в течение десяти дней», — цитирует Глушевича «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Джорджевич провёл за «Сочи» семь матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. После восьми туров РПЛ южане занимают 13-е место в турнирной таблице, имея в своём активе шесть набранных очков.