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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент рассказал, когда нападающий «Сочи» Джорджевич вернётся на поле

21 Сентября 2023 • 15:30 Комментировать
Крылья Советов
...
Сочи
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23.09 14:00

Игорь Глушевич, агент нападающего «Сочи» Луки Джорджевича, рассказал о состоянии своего клиента.

Напомним, 29-летний черногорец получил травму в матче пятого тура РПЛ против «Ростова» (4:0).

«Лука Джорджевич продолжает восстанавливаться от небольшого растяжения. Он должен вернуться к тренировкам и играм в течение десяти дней», — цитирует Глушевича «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Джорджевич провёл за «Сочи» семь матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. После восьми туров РПЛ южане занимают 13-е место в турнирной таблице, имея в своём активе шесть набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Лука Джорджевич Сочи Игорь Глушевич
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