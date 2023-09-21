Агент Кайо: Информацию о состоянии игрока публикует только «Краснодар»

Нето Хеновес, представитель защитника «Краснодара» Кайо Панталеао, высказался о состоянии здоровья своего клиента.

«Информацию о состоянии Кайо может раскрыть только клуб. Сейчас мы не может ничего сказать по этому поводу», — заявил агент бразильца в интервью «РБ Спорт». Ранее сообщалось, что игрок не сможет помочь клубу до конца первой части нынешнего сезона.

Кайо не выходил на поле с августа 2023 года, получив травму плеча в матче чемпионата против «Факела». В составе «Краснодара» в нынешнем сезоне провёл семь матчей, забив один гол.