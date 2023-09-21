Дасаев оценил прохождение Карасёвым судейских сборов УЕФА

Бывший вратарь сборной СССР и «Спартака» Ринат Дасаев высказался о вызове арбитра Сергея Карасёва на судейские сборы УЕФА.

«Это нормально. Считаю это первым позывом того, что мы можем вернуться. Потихоньку-потихоньку! Видите, представители многих видов спорта принимают участие на чемпионатах мира», — заявил вице-чемпион Европы в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что Сергей Карасёв с 3 по 6 сентября участвовал в мероприятии от УЕФА, сдав все необходимые для арбитра нормативы. С февраля прошлого года весь российский футбол отстранён от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.