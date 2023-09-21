Игрок «Рубина» Безруков: «Футболисты уже привыкли слышать разное»

Хавбек казанского «Рубина» Руслан Безруков рассказал о давлении на коллектив на фоне слухов об отставке главного тренера Рашида Рахимова.

«Футболисты уже привыкли слышать разное. И по ходу сезона в ФНЛ тоже было много критики. Но мы тогда сказали болельщикам, что выполним задачу, мы это и сделали. Хотели бы и сейчас обратиться к ним: пусть верят в команду», — заявил полузащитник в интервью «Матч ТВ». По словам Безрукова, в «Рубине» нет равнодушных футболистов, выразив мнение, что результат придёт в следующих встречах.

После восьми туров казанский клуб находится на 14-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги с шестью очками.