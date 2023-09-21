Михайлов: «В «Пари НН» я перешёл никем, а ушёл статусным футболистом»

Полузащитник «Зенита» Ярослав Михайлов, выступающий сейчас на правах аренды за «Оренбург», высказался о времени, которое он провёл в «Пари НН».

По словам Михайлова, нижегородский клуб ему очень сильно помог, так как именно там он обрёл свой нынешний статус.

«Очень сильно этот клуб мне помог. Потому что я туда перешёл, по сути, никем, а ушёл статусным футболистом», — цитируют Михайлова «Известия».

В текущем сезоне 20-летний Михайлов провёл за «Пари НН» девять матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел. 13 сентября молодой футболист перешёл в «Зенит», который сразу же отдал его в аренду «Оренбургу».