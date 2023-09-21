Полузащитник Алексей Евсеев, который является воспитанником академии петербургского «Зенита», сделал выбор между аргентинцем Лионелем Месси и португальцем Криштиану Роналду. Об этом он высказался в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».
- Лучший игрок минувшего европейского сезона?
- Холанн.
- Лучший тренер минувшего европейского сезона?
- Гвардиола.
- Лучший клуб минувшего европейского сезона?
- «Манчестер Сити».
- Месси или Роналду?
- Месси.
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