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Алексей Евсеев выбрал между Месси и Роналду эксклюзив

21 Сентября 2023 • 13:30 Комментировать (2)

Полузащитник Алексей Евсеев, который является воспитанником академии петербургского «Зенита», сделал выбор между аргентинцем Лионелем Месси и португальцем Криштиану Роналду.  Об этом он высказался в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

- Лучший игрок минувшего европейского сезона?

- Холанн.

- Лучший тренер минувшего европейского сезона?

- Гвардиола.

- Лучший клуб минувшего европейского сезона?

- «Манчестер Сити».

- Месси или Роналду?

- Месси.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Алексей Евсеев
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Комментарии (2)
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TEREX
21 Сентября 2023 в 13:47
ну как жы так та..)) а куды ты дел лушчива играка сабалёва? пра каво ты тама гавариш та..какия меси..холаны и раналды..))
ингерман
21 Сентября 2023 в 13:38
ай три из 4-х угадав.. слабак.. А-ха-ха-ха! )))
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