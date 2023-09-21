Президент «Урала» Иванов: «Мы не едем в Краснодар, чтобы сдаться»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился ожиданиями от матча девятого тура РПЛ против лидера турнирной таблицы «Краснодара».

«Со всеми соперниками нужно играть. Мы не едем в Краснодар, чтобы поднять руки и сдаваться. Будем стараться играть с ними. Хотя «Краснодар» сейчас в хорошем состоянии находится», — приводит слова Иванова Metaratings.

Также президент отметил, что сейчас «Урал» находится в хорошем состоянии, однако екатеринбуржцам непросто даются забитые мячи. По словам Иванова, команда сумеет преодолеть этот период.

Матч «Краснодар» — «Урал» состоится 24 сентября и начнётся он в 19:00 по московскому времени. На данный момент команда из Екатеринбурга занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от первых «быков» на четыре очка.