Круговой оценил важность предстоящего матча против «Локомотива»

Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой поделился ожиданиями от матча девятого тура РПЛ против «Локомотива».

«С одной стороны — обычный матч с московской командой. С другой, соперничество традиционно принципиальное. Значит, будем биться», — приводит слова игрока «сине-бело-голубых» «Матч ТВ». Круговой отметил, что «Зенит» с первых минут будет биться ради своих болельщиков.

Напомним, что главный матч девятого тура Премьер-лиги пройдёт в воскресенье, 24 сентября. Стартовый свисток назначен на 16:30 по московскому времени.