Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Евсеев гордится тем, что является воспитанником академии «сине-бело-голубых». Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

- «Зенит» станет чемпионом в этом году?

- Думаю, да. Команда стабильнее своих конкурентов и берёт очки там, где надо.

- Вы - зенитовец?

- Я горд, что закончил академию «Зенита».

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