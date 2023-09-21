Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Евсеев гордится тем, что является воспитанником академии «сине-бело-голубых». Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
- «Зенит» станет чемпионом в этом году?
- Думаю, да. Команда стабильнее своих конкурентов и берёт очки там, где надо.
- Вы - зенитовец?
- Я горд, что закончил академию «Зенита».
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