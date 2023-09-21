Гендиректор «Аль-Вахды»: «Бакаева отлично приняли, его адаптация идёт хорошо»

Гендиректор клуба «Аль-Вахда» Халид Алхнайе высказался о том, как в команде приняли российского полузащитника Зелимхана Бакаева.

«Бакаева отлично приняли. Его адаптация идет очень хорошо. Но пока неизвестно, когда именно состоится его дебют. У нас не было сомнений или опасений при подписании Зелимхана», - рассказал руководитель в интервью корреспонденту Sport24.

Напомним, что «Аль-Вахда» арендовала Бакаева у петербургского «Зенита» без права выкупа. Срок договора рассчитан до завершения нынешнего сезона.

В текущем сезоне РПЛ Зелимхан успел провести четыре матча и отметиться голевой передачей.