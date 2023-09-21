Защитник «Оренбурга» Арсен Адамов, право на которого принадлежат «Зениту», не жалеет о своём переходе в питерский клуб зимой 2022 года.

Игрок отметил, что побывать в команде с берегов Невы является мечтой любого российского игрока, ведь люди играют в футбол, чтобы оказаться в лучшем клубе.

«Играть в «Зените», тренироваться рядом с сильнейшими игроками, становится чемпионом — это дано не каждому. Не жалею о переходе. Я набрался опыта, я двукратный чемпион России», - приводит слова Адамова Sport24.

В составе «Зенита» Адамов провел 21 матч, в которых смог отметиться двумя результативными передачами партнёрам по команде.