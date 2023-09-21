Бывший игрок «Зенита» Алексей Евсеев в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался об экс-одноклубнике Доменико Кришито.

- Доменико Кришито. Почему он вдруг так полюбил «Зенит»?

- Не знаю, честно скажу. У него всегда был один из самых высоких процентов жира в команде. Доменико мог съесть пиццу запить её колой, но ему это не мешало. Он всегда выходил на поле и пахал до конца. К тому же Кришито никогда не настраивался на игры с серьёзным лицом. Может, за границей просто другой менталитет в этом плане. Тот же Халк танцевал, Кришито постоянно смеялся, но показывал высокий уровень.

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