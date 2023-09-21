Экс-футболист петербургского «Зенита» Алексей Евсеев в интервью корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о бывшем нападающем «сине-бело-голубых» Халке.

- Вы пересекались с Халком. У него самый мощный удар, который вы видели?

- Наверное, да. Иногда казалось, что он бьёт по резиновому мячу. Думаю, если бы он в матчах сам бил чаще, то статистика была ещё лучше.

- На тренировках не было страшно?

- Бывало такое, что мяч попадал в защитников, а потом приходилось вмешиваться врачам.

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