Булыкин: «Изидор сможет перезапустить карьеру в «Зените»

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о перспективах нападающего петербургского «Зенита» Вильсона Изидора.

«Думаю, Изидор сможет перезапустить карьеру в «Зените». Он сумел отличиться уже в первом для себя матче, забивать мячи он точно умеет. У него есть талант, качество — для «Зенита» это хороший трансфер», — заявил экс-футболист сборной России в интервью «РБ Спорт». По мнению эксперта, француз сможет стать звездой «сине-бело-голубых», если выдержит конкуренцию в атакующей линии.

Напомним, что Изидор присоединился к «Зениту» в начале сентября, перейдя из «Локомотива» на правах аренды. В дебютном матче против «Рубина» Вильсон отличился голом уже в начале встречи.